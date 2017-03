COLUMN. “Gezin met 5 kinderen? Neem onmiddellijk de Turkse nationaliteit aan”

Wie dit jaar ook de Machtigste Limburger moge worden, zolang het de Turkse president Erdogan niet is, zal de einduitslag niet kloppen. Niemand gaat tegenwoordig zoveel over de tong als hij, zodat deze trofee hem niet mag ontglippen. Ook Jo Vandeurzen, met drie zeges toch de Eddy Merckx van deze prijskamp, zal toegeven dat hij inzake pure machtsuitoefening zijn meerdere moet erkennen in de Turkse leider.

Persoonlijk staan wij als één man achter Erdogan, daar mag u niet aan twijfelen, want sinds hij de Nederlanders de stuipen op het lijf heeft gejaagd, kiezen wij zijn kant. Als er ergens stevig gelachen kan worden, sluiten wij ons er graag bij aan. Erdogan is daar een bedreven leider in, samen met Donald Trump. Als je naar het betere werk zoekt in officiële speeches, hebben wij met die twee zelfs keuze te over. Nederlanders rilden bij de gedachte dat Erdogan hun land een ‘bananenrepubliek’ heeft genoemd. Mocht hij dat ooit over België uitroepen, er zou gejuicht worden, dat zou als een compliment overkomen, zeker in de fruitstreek. “Hoera! We zijn een bananenrepubliek, nu de appelen en de peren nog.”

Erdogans laatste quote mocht er ook zijn, die behoort zelfs tot zijn beste: “Ga in betere huizen wonen. Maak geen drie kinderen, maar vijf”, klonk het, als een bevel. Elke Turkse soldaat moet meteen zijn sabel trekken. Aangezien Limburg dreigt te ontvolken (zie column van vorige week) staan wij ook in deze kwestie aan zijn zijde. Wij stellen een omgekeerde beweging voor: elk gezin met vijf kinderen neemt onmiddellijk de Turkse nationaliteit aan, zodat het eerste succes snel binnen is. Die verhoging van het aantal kinderen, zal een nooit geziene bouwwoede ontketenen. In vele woningen moeten twee kinderkamers bijkomen. Gouden tijden breken aan voor knutselaars bij Brico, Gamma, Ikea en Blokker. In de voorafgaande fase, zullen vooral matrassenverkopers aan het feest zijn. Later onthaalmoeders en luierwinkels. De economie herpakt. Wij vermoeden dat één beroepsgroep pijnlijk zal getroffen worden: de apothekers. Die gaan minder spul verkocht krijgen, zeker weten.

Foto: HBVL

Foto

In Genk brak nog zo’n lekker ouderwetse rel uit rond een foto bij een expositie. Wat was er aan de hand? Een middelvinger, opgestoken door een man in priesterkleren. Kan niet, volgens tegenstanders. Wij begrijpen dat het tegenwoordig meteen arg-waan wekt, wanneer een priester een vinger naar iemand uitsteekt, maar hier gaat het om een scène. Hoe moeten de ongeruste tegenstanders hiermee omgaan? Telkens je de bewuste foto ziet, uit protest de middelvinger opsteken. Dat helpt. Daar duimen wij voor.