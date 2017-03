In ‘Van Gils & Gasten’ mocht staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) maandagavond haar zegje doen over de Internationale Dag tegen het Racisme. Tegenover haar zat Niels Destadsbader. Gevraagd naar of hij de Genkse politica kende, bleek de zanger/acteur/presentator even afgeleid te zijn.