Werd jonge toeriste slachtoffer van groepsverkrachting voordat ze gewelddadig werd vermoord?

Er raken steeds meer details bekend over de gewelddadige dood van een Brits-Ierse toeriste in India, vorige week. De zaak beroerde het hele Verenigd Koninkrijk.

De Brits-Ierse jonge vrouw, Danielle McLaughlin, was vorige maand naar India afgereisd. Haar lichaam werd dinsdag teruggevonden in de buurt van het Canacona-resort in Goa, aan de westkust van India. Ze bleek gewurgd en werd in het gezicht geslagen met een gebroken bierflesje.

Een herdenkingsplaats voor Danielle Foto: AFP

Een Indiër heeft de feiten intussen bekend, maar volgens de familie handelde de dader lang niet alleen. Danielle werd het slachtoffer van een groepsverkrachting, zo vermoedt Vikram Varma, de advocaat van de familie van Danielle. “Het is onmogelijk dat verdachte Vikat Bhagat dit allemaal alleen heeft gedaan”, zegt hij. “Hij beweert dat hij alleen met Danielle was. Maar het kan niet dat hij op zijn eentje haar in bedwang kon houden. Ze was heel sterk, terwijl Bhagat niet echt sterk of gespierd lijkt.” Volgens de advocaat was Danielle ook niet onder invloed. “Moest Danielle onder invloed zijn geweest van drank of drugs, dan zouden de vreselijke verwondingen die ze heeft moeten doorstaan niet nodig zijn geweest.”

Volgens Varma ging het om minstens vier daders. “Maar die kleinere bendes zijn vaak heel loyaal naar elkaar toe, waardoor Bhagat dus de volledige schuld op zich neemt.” De 23-jarige Bhagat was bij het gerecht bekend. Hij had al een twintigtal diefstallen gepleegd op toeristen.

De advocaat denkt ook dat Danielle op een andere plaats werd verkracht en vermoord dan waar ze werd teruggevonden. “