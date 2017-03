Genk -

Moet het nieuwe schooljaar met enkele dagen worden uitgesteld omdat het islamitische Offerfeest dit jaar op vrijdag 1 september valt? In basisschool Stippe in Genk vinden de leerlingen alvast van wel. “Voor ons is dat een belangrijke dag, dan willen we bij onze familie zijn”, vertellen ze als reactie op een voorstel van het katholiek onderwijs.