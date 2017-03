Zonhovenaar (22) overleefde aanslag in Zaventem: “Ik weet nog altijd niet hoe we er alle 30 uit zijn geraakt”

Zonhoven -

Eén jaar na de aanslag op Brussels Airport vertelt Bernard Switten uit Zonhoven hoe hij die dag aan de dood is ontsnapt. De twintiger was samen met 26 andere leerlingen en 3 begeleiders van de Hasseltse Hotelschool onderweg naar Barcelona. Maar om 8 uur brak op de luchthaven de hel los. “Ik weet nog altijd niet hoe we er alle 30 uit zijn geraakt”, vertelt hij voor de camera van TVL.