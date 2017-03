Beelden tonen moment waarop terrorist soldate vastgrijpt tijdens verijdelde aanslag op Parijse luchthaven

Er zijn beelden opgedoken van de verijdelde aanslag afgelopen weekend in de luchthaven van Orly, nabij Parijs. Op de beelden is te zien hoe een (vermoedelijke) IS-terrorist een vrouwelijke soldaat langs achter aanvalt en probeert haar wapen te grijpen.

Ziyed Ben Belgacem, een 39-jarige Fransman, beschoot zaterdagochtend eerst een agent tijdens een verkeerscontrole. Een kleine twee uur later viel hij de gewapende soldate aan op de luchthaven Parijs-Orly. “Armen in de lucht, ik ben hier om te sterven voor Allah. Er gaan zeker doden vallen”, riep de dader. Waarna hij werd doodgeschoten. Van dat incident in de luchthaven zijn nu beelden opgedoken. De beelden zijn afkomstig van een beveiligingscamera.

De man naderde de soldate, waarna hij een tas liet vallen en haar langs achter bij de schouders greep. Daarna probeerde hij te grijpen naar haar wapen.

De dader had de soldate een hele tijd in een wurggreep. Andere passagiers van de luchthaven wandelden een hele tijd nietsvermoedend voorbij.

Daarna is op de beelden te zien hoe andere soldaten de man en de soldate naderen. Uiteindelijk wordt Belgacem neergeschoten door een van de andere soldaten. Hij stierf niet veel later aan zijn verwondingen.

Belgacem was gekend bij het Franse gerecht. Van maart tot november zat hij in de cel.