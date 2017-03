Operatie Belgische F-16’s “militair-technisch een succes”

De operatie waarbij Belgische F-16’s tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) worden ingezet in Irak en Syrië, is volgens minister van Defensie Steven Vandeput “militair-technisch een succes”. De terreurgroep staat immers onder grote druk, aldus de minister. Hij bracht maandag een bezoek aan de Belgische operatie op een luchtmachtbasis in Jordanië, samen met leden van de parlementaire commissie Defensie en de bevelvoerder van de luchtcomponent, generaal-majoor Frederik Vansina.

België zet sinds 1 juli 2016 opnieuw zes F-16-gevechtsvliegtuigen in tegen de jihadistische groep. De toestellen zijn gestationeerd op een Jordaanse luchtmachtbasis en hernemen de operatie “Desert Falcon”, die ook al werd uitgevoerd van oktober 2014 tot juni 2015. De Belgische deelname kadert in de door de VS geleide operatie “Inherent Resolve” tegen ISIS. De Belgische operatie kost halfjaarlijks 23 miljoen euro. Naast de zes gevechtsvliegtuigen bestaat de operatie ook uit een honderdtal manschappen.

De Belgische deelname werpt zijn vruchten af. “We kunnen zeggen dat de missie militair-technisch een succes is”, aldus de minister. “Islamitische Staat ligt onder druk en verliest grote gebieden.” Ook de Belgische detachementscommandant op de basis stelt een tevreden gevoel te hebben “dat we bijdragen”. “Er is vooruitgang, gestaag maar zeker.”

Foto: BELGA

“Irak en Syrië, hebben rechtstreekse gevolgen thuis”

Dat België deel uitmaakt van die internationale coalitie, is nodig volgens Vandeput. “IS is een wereldwijd probleem”, klonk het. “Wat hier gebeurt in Irak en Syrië, heeft rechtstreekse gevolgen bij ons thuis”, aldus de minister, die verwees naar de herdenking van de aanslagen van 22 maart vorig jaar in Zaventem en Brussel. “We moeten IS bij de wortel aanpakken.”

België doet er alles aan om burgerslachtoffers te vermijden, zei de detachementscommandant op de basis. Zo analyseren de Belgen elke missie van de coalitie vooraleer die wordt aanvaard en kan de piloot op het allerlaatste ogenblik beslissen niet in te grijpen. Voorts gebruiken ze enkel precisiewapens en kleine wapens. Ook kan de bom zo geprogrammeerd worden dat die enkele meters onder de grond ontploft, om de schade voor de nabije omgeving te beperken. “Als er twijfel is, is er eigenlijk geen twijfel”, aldus de detachementscommandant. “Je moet jezelf ’s avonds nog in de spiegel kunnen kijken.”

Foto: BELGA

Vandeput beklemtoonde dat “er op geen enkel moment sprake van is geweest dat België burgerslachtoffers heeft gemaakt”. “Ik herhaal nog eens dat scepsis daarover niet terecht is.” Zo zijn er nog geen rapporten geweest over zogeheten “collaterale schade” na operaties van de Belgische F-16’s, klonk het ook bij Defensie. Over de vraag naar meer transparantie over de operatie, stelt Vandeput transparant te zijn waar dat moet: in het parlement. “Het gaat tenslotte over de veiligheid van onze eigen mensen.”

Geen melding van burgerslachtoffers

“Als er een geval van burgerslachtoffers is, wordt dat heel serieus genomen door de coalitie”, zegt ook generaal-majoor Frederik Vansina. “We hebben nog geen enkele melding gehad van de coalitie.” Dat komt volgens de bevelvoerder ook onder meer omdat België zich heel terughoudend opstelt bij het aanvaarden en uitvoeren van operaties.

De huidige missie loopt nog tot eind juni dit jaar. Normaliter zouden Nederlandse F-16’s de Belgische gevechtstoestellen dan aflossen in het kader van de beurtrol tussen beide landen, maar de Nederlandse minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer al laten weten dat de Nederlandse F-16’s dit jaar niet meer worden ingezet tegen IS. Dat kan mogelijk pas vanaf 1 januari volgend jaar. In tussentijd zal er geen Nederlands-Belgische bijdrage met F-16’s zijn, aldus Vandeput.