Straffen tot vijf jaar voor 20 cannabiskwekers

Opglabbeek - Maandag kregen 20 beklaagden uit Dilsen-Stokkem, Lanaken en Maasmechelen voor de rechtbank van Tongeren celstraffen tussen 8 maanden en vijf jaar voor het opstellen van maar liefst 12 plantages. Zowel de leidinggevende figuren als de knipploeg werden veroordeeld. Ook de opgestreken winsten – ruim 780.000 euro – moeten worden terugbetaald.

Het netwerk was actief tussen oktober 2012 en mei 2014. Door een huiszoeking in een schuur in Opglabbeek in het kader van een ander drugsdossier ging de bal aan het rollen. De hoofdbeklaagde in die zaak verklikte aan de onderzoekers dat zijn opdrachtgevers – gekend onder de valse namen ‘Boskabouter’ en ‘Mozes’ - nog met een achttal andere plantages bezig waren. Telefonie-onderzoek, telefoontaps en observaties legden vervolgens enkele nieuwe locaties bloot waar meerdere actieve en ontmantelde plantages werden aangetroffen. In totaal werden er zo’n 20 mensen aan het netwerk gelinkt en konden 12 plantages worden blootgelegd in onder meer Dilsen-Stokkem, Opglabbeek, Luik en het Waalse Ferrières. Verder werden er ook bij heel wat beklaagden thuis plantages aangetroffen: van 16 dode planten tot 500 oogstrijpe exemplaren.

Straf met uitstel

De advocaten van de verdediging vroegen voornamelijk celstraffen met uitstel. Ook de mogelijke verbeurdverklaring kwam ter sprake. “Het openbaar ministerie maakte een schatting van het aantal plantjes en de potten per plantage”, aldus een van de raadslieden. “Daarop werd de verbeurdverklaring berekend... Op basis van een schátting. Dat is toch niet de manier om dit te doen?” De advocaten vroegen de afwijzing van dit bedrag. Volgens de rechter is er toch genoeg bewijs om een terugbetaling van zo’n 780.000 euro te vragen voor de opgestreken winsten. Verder moeten de beklaagden ook een Ford Kuga, een Ford Fiësta, een Citroën Berlingo en een Seat Ibiza inleveren.