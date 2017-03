Grote witte haai zwemt rond zijn kajak, maar toch keert deze visser niet terug naar de kust

Deze Hawaïaanse man kreeg zaterdag meer dan een uur het gezelschap van een ongenodigde gast toen een grote witte haai plots opdook achter zijn kajak. De visser hoorde een plons in het water en ontdekte het gigantische dier vlakbij zijn vaartuig. De man besefte dat de haai hem volgde en besloot in open zee te blijven om zwemmers aan de kust niet in gevaar te brengen.

Leo Pagaduan woont op het Hawaïaanse eiland Maui en gaat dikwijls voor het krieken van de dag vissen in zijn vier meter lange kajak. Zaterdagochtend haalde hij zijn eerste vis uit het kalme zeewater toen hij plots een onheilspellend geluid hoorde. “Toen ik achter me keek, zag ik eerst niets”, vertelde de visser aan een Hawaïaanse televisiezender. “Toen ik even later nog eens keek, zag ik iets dichterbij komen.” De doorgewinterde visser was naar eigen zeggen bang toen hij de haai voor het eerst zag. “Het was geen tijgerhaai, maar een mensenhaai.”

Pagaduan ontdekte al snel dat de haai rond zijn kajak bleef cirkelen en hoewel het af en toe leek alsof de haai was verdwenen, dook het dier regelmatig weer op. Hij besloot om niet terug naar de kust te peddelen en bleef meer dan een uur in open zee, met een mensenhaai even lang als zijn kajak als gezelschap. De ijzingwekkende ontmoeting met de witte haai heeft hem echter niet ontmoedigd om opnieuw te gaan vissen. “Ik hou van vissen”, verklaarde hij. “Dus ja, ik zal het blijven doen.”