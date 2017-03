Naar school in pyjama

Kolderbos

Genk - Leerlingen van de Europaschool GO zijn op 17 maart in pyjama naar school getrokken. Aanleiding was de nationale pyjamadag in een organisatie van Bednet en Take Off. Bedoeling was solidariteit te tonen met kinderen die langdurig afwezig zijn.

Als kinderen getroffen worden door een serieuze ziekte, is er een reële kans dat ze langere tijd afwezig zijn op school. Dit betekent dat ze niet alleen lessen missen, maar ook hun vriendjes langere tijd niet kunnen zien. Bednet (Nederlands) en Take Off (Frans) hebben een oplossing voor deze kinderen en de school. Deze organisaties stellen immers gratis technologie ter beschikking die de zieke kindjes live verbindt met hun klas.

De leerlingen van de Europaschool GO steunen het initiatief (pyjamadag) volop. Dat is alvast te zien op de foto.