Deze kledingstukken zijn slecht voor je rug

Wie mooi wil zijn, moet lijden en er soms de gevolgen van dragen. The British Chiropractic Association (BCA) heeft een lijst samengesteld met hippe kledingstukken en accessoires die - op termijn - schade aanrichten aan je rug.

Uit een recent onderzoek blijkt dat 73 procent van de Britse vrouwen al eens rugpijn heeft ervaren. Dat ongemak is voor een groot deel te voorkomen. De oplossing ligt in je kleerkast: als je bepaalde stuks niet draagt, zal de druk op je rug een pak minder zijn en slinkt de kans op klachten. Uit de studie blijkt echter dat 33 procent van de vrouwen niet weet dat hun kledingkeuzes een nefaste invloed hebben op de conditie van hun rug en daar wil het BCA verandering in brengen.

“Ik ben altijd verbaasd over hoeveel van mijn patiënten niet weten dat hun kleding en accessoires hun rug kunnen beschadigen. Ik kijk er ook van op hoeveel mensen meer belang hechten aan hun look dan aan hun gezondheid”, zegt chiropractor Tim Hutchful. “Enkele razend populaire stuks kunnen verborgen gevolgen voor de gezondheid hebben. Zware handtassen zijn een bekende boosdoener, maar ook een skinny jeans kan schade aanrichten. De broeken staan met stip op nummer één in de lijst met de slechtste kledingstukken voor de rug.

De volledige top vijf 1. Skinny jeans 2. Oversized handtassen en schoudertassen 3. Jassen met grote, zware kappen 4. Hoge hakken 5. Open schoenen zoals muiltjes - deze verhogen spanning in de benen en onderrug

Hoe voorkomen?

De organisatie heeft praktische tips om de items wel te dragen, maar dan in die mate dat je er geen pijn van ondervindt. Specialisten raden aan om voldoende te variëren tussen kledingstukken. Draag bijvoorbeeld niet elke dag een skinny of stiletto’s, maar wissel af met een lossere broek en sneakers. Sowieso zijn losse stuks een goed idee. Ze voorkomen dat bepaalde zones van het lichaam vastzitten en je vrij kan bewegen. Voorkom een te zware handtas door ze regelmatig te legen of opteer voor een rugzakje - die zijn weer hip! Zo kan je het gewicht over beide schouders verdelen. Toch een hand- of schoudertas, draag ze dan afwisselend aan je rechter- en linkerkant. Kies ook een goede beha, die helpt je om de juiste houding aan te nemen.