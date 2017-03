VIDEO. Auto met Belgische nummerplaat crasht in Geleen na politie-achtervolging

In Geleen is maandag rond 11u30 een wagen met Belgische nummerplaat gecrasht na een politie-achtervolging. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Rijksweg met de A76, meldt 1Limburg. Vanaf Heerlen zette de politie de achtervolging in omdat het voertuig nogal over de weg slingerde. Ze gaven hem een stopteken, maar de chauffeur negeerde dat en reed gewoon door richting Geleen.