“Iedereen tegen Kanker”-campagne roept Vlamingen opnieuw op tot actie

“Iedereen tegen Kanker”, de jaarlijkse campagne van Kom op tegen Kanker in samenwerking met de VRT, is maandag voorgesteld in Brussel. De organisatoren en boegbeelden zetten van 8 tot 30 april allerlei acties op poten, en roepen alle Vlamingen op hetzelfde te doen, want “kanker maakt geen onderscheid en treft iedereen”.

“Elk jaar krijgen bijna 41.000 Vlamingen de diagnose van kanker. Dat zijn 112 nieuwe patiënten per dag of 5 per uur”, zegt algemeen directeur van Kom op tegen kanker Marc Michils. “Iedereen krijgt daar dus rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken. We dromen van een dag zonder kanker, en daarvoor willen we alle Vlamingen oproepen acties op poten te zetten”.

De campagne wordt zoals elk jaar mee ondersteund door enkele bekende Vlamingen. Campagneleider Frank Deboosere wordt dit jaar onder meer bijgestaan door ‘Thuis’-actrice Marleen Merckx en Sporza-boegbeeld Maarten Vangramberen.

De programmatie op televisiezender Eén staat de komende weken in het teken van Iedereen tegen Kanker, met speciale uitzendingen van onder meer ‘Blokken’, ‘Iedereen Beroemd’ en ‘De 3 wijzen’. Orgelpunt van de actie is de liveshow op zondag 30 april, waarin ook wordt bekendgemaakt hoeveel de campagne dit jaar heeft opgebracht.

Vorig jaar werd een recordbedrag van 2,3 miljoen euro opgehaald, waarvan een groot deel besteed werd aan onderzoek naar kanker. “We gaan er natuurlijk alles aan doen om dat record opnieuw te breken. Maar als ik de solidariteit van de mensen voel, ben ik ervan overtuigd dat dat moet lukken”, aldus Michils.

Vlamingen kunnen vanaf nu hun eigen actie op poten zetten en registeren op www.iedereentegenkanker.be. Op die site vinden mensen ook een volledig overzicht van wat er allemaal gebeurt rond de campagne.

Foto: Patrick Hattori

