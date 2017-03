“Middel tegen obesitas verkleint kans op diabetes”

Een internationale groep wetenschappers die een middel tegen overgewicht onderzochten, ontdekten dat het middel ook de kans op type 2-diabetes aanzienlijk kan verlagen. Dat meldt de Universiteit Antwerpen, die meewerkt aan de studie.

Liraglutide is een middel tegen overgewicht. Het stimuleert gewichtsverlies door een deel van de hersenen te beïnvloeden dat de eetlust en energie-inname regelt.

De onderzoekers gingen na of het middel ook zou volstaan om bij patiënten met prediabetes de kans op diabetes type 2 te verminderen. Patiënten in 27 landen namen deel. De helft kreeg ruim drie jaar dagelijks een dosis liraglutide, de andere helft een placebo. Alle deelnemers gingen ook op dieet en kregen het advies meer te sporten.

Drie jaar

“Uit onze studie blijkt dat het medicijn in combinatie met lichaamsbeweging en een gecontroleerd dieet het risico op type 2 diabetes al met 80 procent verlaagt over een periode van slechts drie jaar”, zegt Luc Van Gaal, UAntwerpen-hoogleraar en diensthoofd Endocrinologie in het universitair ziekenhuis UZA. “De deelnemers die liraglutide kregen, waren over diezelfde periode ook meer afgevallen dan zij die placebo kregen.”

“Op basis van onze bevindingen kan liraglutide 3.0 mg ingeschakeld worden als nieuwe therapeutische aanpak voor patiënten met obesitas en prediabetes, om het risico op de ontwikkeling van type 2-diabetes en de daarbij horende complicaties aanzienlijk te verminderen”, zegt hoogleraar John Wilding van de University of Liverpool, die samen met de universiteit van Liverpool het onderzoek leidt.

De resultaten werden gepubliceerd in het vooraanstaande medische tijdschrift The Lancet.