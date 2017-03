Hasselt -

De H&M aan de TT-wijk in Hasselt is maandag rond 9.30 uur even ontruimd. Er hing een brandgeur in de kledingwinkel. De brandweer van Hasselt snelde toe. De rookgeur bleek afkomstig van een stroomgenerator die werd opgestart na een stroompanne. De klanten en het personeel mochten weer gewoon naar binnen.