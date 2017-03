Hasseltse fotografeert voorouders en nakomelingen op exact dezelfde manier

Hasselt - Er is een tijdsverschil van maar liefst 82 jaar. Toch lijken oma en kleindochter als twee druppels water op elkaar in de reeks Copy Paste van fotografe Joke Timmermans (37). Daarvoor fotografeert ze voorouders en hun nakomelingen op exact dezelfde manier. “Het fascineert me dat twee mensen zo hard op elkaar lijken. Terwijl de portretten tegelijk geen exacte kopie zijn: elk hebben ze nog hun eigen persoonlijke trekjes.”

Al is het soms lang zoeken naar dat unieke. Een fotosessie duurt gauw twee uur. “Je weet wel hoe mensen soms tegen iemand zeggen: Als je dat doet, lijk je precies op je grootvader. Het is wachten op dat ene moment in de shoot.”

De moeilijkste reconstructie tot nu toe? Die van mama Lieve en dochter Joke. “Omdat er zo’n emotioneel verhaal achter zit. Haar mama stierf twintig jaar geleden, ze was even oud als Joke vandaag. De lippenstift die Joke draagt op de foto, was vroeger die van haar mama. Dan eis ik van mezelf dat de foto tot op de millimeter perfect is. Het was dus duizend keer opkijken van de foto naar Joke, tot elk detail klopte.” Lookalikes mogen zich trouwens nog altijd aanmelden, zegt de fotografe. “Weet je wat ik geweldig zou vinden? Een kopie van drie generaties geleden.” (sir)