Weghalen van controversiële foto veroorzaakt veel ophef in Genk

Genk - Het verwijderen van een van de foto’s van de expo M/V/X van atelier Zwiep in de stedelijke bibliotheek, heeft heel wat deining veroorzaakt in Genk. De kerkfabriek van de Sint-Martinusparochie wilde de foto weg omdat ze zich gekwetst voelde door het beeld van een priester met opgestoken middelvinger. Als antwoord is de facebookgroep ‘Geen censuur in het huis van cultuur’ opgericht.

Het bestuur van Gigos ging - naar eigen zeggen na dialoog met de betrokken jongeren - in op de vraag van de kerkfabriek. “Dit is not done”, reageren Genkenaren die de facebookgroep in leven hebben geroepen.

“De stad laat zich regeren door wereldvreemde ‘Opus Dei’-figuren”, zegt Peter Vander Perre, één van de leden van de groep. “De kerkfabriek mag zeggen en klagen zoveel ze wil. Het is aan de stad om bepaalde dingen gescheiden te houden. Schepen Anniek Nagels (CD&V) beweert dat haar persoonlijke mening niet relevant is. Dat is ze net wel. Het is namelijk aan de stad om kerkleiders duidelijk te maken dat zij niet kunnen bepalen wat er op cultureel vlak in Genk kan en wat niet.”

Voormalig schepen van gelijke kansen Joke Quintens zegt in de facebookgroep dat het ingaan op de vraag van de kerkfabriek onbegrijpelijk is. “Ik ken mensen genoeg die gekwetst zijn door de kerk”, zegt Quintens. “En niet in het minst holebi’s. Ik kan me voorstellen dat de kerk dit niet graag ziet, maar weghalen is censuur.”

Huidig schepen van gelijke kansen Gianni Cacciatore (Pro Genk) weet dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is. “We moeten er ons nog over uitspreken, maar ik ga ervan uit dat als het van het schepencollege afhing het werk niet verwijderd zou zijn. Het is een beslissing van Gigos. We gaan in ieder geval een gesprek hebben met de jongeren.”

