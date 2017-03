Aanleg nieuwe bestrating Zuivelmarkt in vijf fases

Hasselt - Afgelopen week zijn de werken van de nutsmaatschappijen op de Zuivelmarkt afgerond. Vandaag start de heraanleg van de bestrating.

Afgelopen week zijn de werken van de nutsmaatschappijen op de Zuivelmarkt afgerond. Vandaag start de heraanleg van de bestrating. “Dat gebeurt in vijf fases. Eind april moeten we helemaal rond zijn”, zegt schepen Michel Froidmont. Tot dan kunnen er geen auto’s terecht op de Zuivelmarkt. Voetgangers en fietsers kunnen er telkens het andere gedeelte van de straat gebruiken.

“Wanneer men de bestrating voor een handelszaak of woning opbreekt en vernieuwt, zorgen we er steeds voor dat de ingang van de betrokken zaak of woonst altijd bereikbaar blijft”, zegt schepen Tom Vandeput. “Voor de leveranciers die de handelszaken op de Zuivelmarkt moeten bevoorraden, is een tijdelijke laad- en losplaats voorzien op de Fruitmarkt. Na de heraanleg van de bestrating is de nieuwe terrasvisie van toepassing op de Zuivelmarkt. Binnen een vastgelegde zone mogen de handelaars, als ze een terrasvergunning hebben, een open ‘zomerterras’ plaatsen. Voor een vaste terrasconstructie hebben ze een stedenbouwkundige vergunning nodig.” De meeste handelszaken die eerder al over vaste constructie beschikten, gaan die vanaf mei ook terugplaatsen, zij het soms in een kleinere vorm.