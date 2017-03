Australiër Leishman pakt eindzege op Arnold Palmer Invitational

De Australiër Marc Leishman heeft zich de beste getoond op het Arnold Palmer Invitational golftoernooi (PGA/8.700.000), dat werd betwist op de Bay Hill golfbaan in het Amerikaanse Orlando (Florida).

De 33-jarige Leishman, die in 2012 met het Traveler Championship zijn eerste PGA Tour zege behaalde, zette een ultieme ronde neer van 69 slagen, drie onder par.

Het was aanvankelijk de Noord-Ier Rory McIlroy die naar de zege leek af te stevenen. McIlroy, die al 22 toernooien won waaronder vier majors, moest echter op de laatste hole een bogey incasseren. Leishman putte op de zestiende hole een eagle weg waarmee hij de leiding nam en hij stond die niet meer af. In de eindstand telde Leishman één slag voorsprong op de Amerikanen Kevin Kisner en Charley Hoffman. McIlroy eindigde uiteindelijk, samen met de Engelsman Tyrrell Hatton, op een gedeelde vierde plaats. Leishman volgt meteen zijn landgenoot Jason Day op. De overwinning was goed voor 1.566.000 dollar.

Eindstand Arnold Palmer Invitational:

1. Marc Leishman (Aus) 277=71-66-71-69 -11

2. Kevin Kisner (VSt) 278=70-67-68-73

. Charley Hoffman (VSt) 278=68-66-71-73

4. Rory McIlroy (NIe) 279=74-71-65-69

. Tyrrell Hatton (Eng) 279=72-69-67-71

6. Adam Hadwin (Can) 280=70-70-69-71

7. Emiliano Grillo (Arg) 281=67-68-78-68

. Francesco Molinari (Ita) 281=70-68-74-69

. Lucas Glover (VSt) 281=68-69-72-72

10. Tommy Fleetwood (Eng) 282=78-66-70-68

. Hudson Swafford (VSt) 282=73-72-69-68