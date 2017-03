Martinez bevestigt: geen Hazard, Meunier vraagteken voor Griekenland

Bondscoach Roberto Martinez heeft het forfait van Eden Hazard bij de Rode Duivels gemeld. De captain blesseerde zich aan de kuit op training bij Chelsea. Achter het aantreden van Thomas Meunier staat een vraagteken.

Hazard reisde zaterdag niet met Chelsea naar Stoke voor de wedstrijd in de Premier League. De nummer tien blesseerde zich vorige week op training aan de kuit. Het letsel staat los van de trappen die hij vorige maandag tegen Manchester United te verwerken kreeg. Na afloop riep trainer Antonio Conte de scheidsrechters nog op Hazard “te beschermen”.

"Eden heeft de kuitblessure op training de dag voor de wedstrijd tegen Stoke City opgelopen", vertelde Martinez in het Belgian Football Center. "Er was geen contact, maar bij het lopen voelde hij plots iets. Volgens de eerste informatie die we van Chelsea gekregen hebben, ziet het er niet zo erg uit. Het gaat dus niet om een hele zware blessure. Eden is vandaag naar België gekomen, maar blijft niet bij de groep. We moeten er nu voor zorgen dat hij zo snel mogelijk opnieuw speelklaar geraakt."

Nainggolan als vervanger?

Het wordt nu afwachten hoe Martinez de afwezigheid van zijn aanvoerder zal opvangen. Sinds de aanstelling van de Spanjaard als bondscoach, was Hazard er telkens bij en ook voor de ploegmaats wordt het een aanpassing. De laatste interland die Hazard bij de nationale ploeg miste, dateert al van bijna een jaar geleden in Portugal. "Dit is een goede test voor ons, mogelijk pas ik mijn systeem aan. We moeten flexibel kunnen zijn. Pas de eerstvolgende dagen hak ik daaromtrent de knoop door. Ik ben er zeker van dat ik de beste oplossing zal vinden op training. Er zitten genoeg spelers in de kleedkamer die hun verantwoordelijkheden willen nemen. Radja Nainggolan speelt sterk bij AS Roma, maar we hebben ook nog andere mogelijkheden."

Martinez heeft dus nog wat denkwerk voor de boeg en moet daarnaast ook nog een nieuwe aanvoerder kiezen, nu Vincent Kompany en Eden Hazard beiden afwezig zijn. "Met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne zie ik vijf spelers die in aanmerking komen. Maar ik kan nog niet vertellen wie er zaterdag de aanvoerdersband zal dragen."

Meunier vraagteken

Naast Hazard ontbraken ook Thomas Meunier en Marouane Fellaini op training. Fellaini speelde zondag nog met Manchester United en verkoos ervoor om binnen te blijven om aan zijn herstel te werken. Achter de naam van Meunier staan er wel nog wat vraagtekens. "Hij blijft bij de groep, maar traint de komende drie dagen zeker niet. Het blijft dus afwachten of hij fit zal geraken voor zaterdag."

De training van maandag in het Belgian Football Center was open voor supporters, waardoor er heel wat fans naar Tubeke waren afgezakt en er heel wat sfeer was tijdens de trainingssessie. De overige trainingen van deze week vinden echter allemaal achter gesloten deuren plaats. "Het is een fantastische belevenis met de fans. Maar het is ook onze taak om de wedstrijd zo goed mogelijk voor te bereiden en daarvoor hebben we wat privacy nodig", besloot de bondscoach.