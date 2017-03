Tongeren - Allerheiligen 2016 was geen geluksdag voor Eddy Thoelen uit Tongeren. Die dag werd zijn hotelkamer in de Spaanse badstad Lloret de Mar leeggehaald. De uitbater van het hotel reageerde schaapachtig, en Eddy kreeg niets vergoed.

“We verbleven in Hotel Anabel, een hotel in het centrum van Lloret”, vertelt Eddy. “Toen we op 1 november om 19 uur op onze kamer kwamen, stelden we vast dat er was ingebroken. Was verdwenen: ...