Afgelopen drie jaar meer dan 58.000 nummerplaten gestolen

Brussel - De afgelopen drie jaar zijn er 58.878 kentekenplaten van auto’s en moto’s gestolen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V Kamerlid Franky Demon opvroeg.

Het aantal gestolen platen bleef tijdens die periode wel ongeveer stabiel. In 2013, 2014 en 2015 werden jaarlijks gemiddeld 19.626 kentekenplaten gestolen.

Dat het aantal gestolen nummerplaten stabiel blijft, ziet Demon niet direct als een positief gegeven. “Deze diefstallen moeten omlaag. Vandaag wordt te weinig stilgestaan bij de gevolgen die de diefstal van een nummerplaat met zich meebrengt. Burgers moeten hierover beter geïnformeerd worden”, zegt hij.

De gevolgen van een gestolen kentekenplaat zijn niet min. Eerst en vooral komt er een hele administratieve rompslomp bij kijken voor de eigenaar van de gestolen nummerplaat. Bij aangifte van diefstal wordt de kentekenplaat geschrapt uit het voertuigenregister en moet het slachtoffer even wachten op een nieuwe nummerplaat waardoor hij even niet de baan op kan.

De meeste nummerplaten worden niet per se gebruikt om op een gestolen wagen of vluchtauto te hangen. Heel vaak worden ze ook gebruikt om onbetaald te gaan tanken of om aan snelheidsboetes te ontsnappen. “Dit betekent dan ook dat die boetes bij de eigenaar van de kentekenplaat terechtkomen die op die manier nog eens slachtoffer wordt. Bovendien kan de echte dader zo zelden opgepakt worden”, geeft Demon nog mee.