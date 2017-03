Vlaams Belang wil klacht indienen tegen schepen voor “racistisch” filmpje

Gent - Het Vlaams Belang overweegt klacht in te dienen tegen de Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen), die een filmpje op Facebook zette waarin kinderen racistische uitspraken van anderen herhalen. “Het verspreiden van racistische uitspraken is strafbaar. Bovendien werden kinderen aangezet om deze uitspraken te doen”, zegt voorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang.

Het filmpje van de Gentse schepen van Jeugd Decruynaere werd de voorbije dagen massaal bekeken en gedeeld op Facebook. De kinderen herhalen racistische uitspraken zoals “ze starten hier gewoon hun eigen kalifaat”, “pas op voor die bruine apen” of “vuile spleetogen”.

Vlaams Belang reageert verbolgen op het “zogenaamd antiracistische propagandafilmpje”, zegt voorzitter Van Grieken. “Het filmpje eindigt met de boodschap ‘Kinderen en jongeren maken onze stad van morgen. Maar met onze haat weten ze geen raad.’ Het is niet duidelijk wie geviseerd wordt wanneer men het heeft over ‘onze haat’. Misschien gaat het over de haat van schepen Decruyenaere en haar politieke vrienden, maar wellicht gaat het om het zoveelste initiatief om Vlamingen schuldgevoelens aan te praten over het mislukte immigratie- en integratiebeleid van de voorbije twintig jaar in dit land.”

Volgens de partij gaat het om verkwisting van geld van de Vlaamse belastingbetaler. “Bijzonder misleidend is overigens dat volstrekt legitieme bekommernissen over massa-immigratie en islamisering bewust samengeharkt worden met racistische uitspraken. Misschien wil het linkse stadsbestuur in Gent met dit wansmakelijke propagandafilmpje de aandacht afleiden van de graaischandalen van de voorbije maanden.”

Het filmpje kan een strafrechtelijk staartje krijgen, zegt Van Grieken. “Het verspreiden van racistische uitspraken is strafbaar. Bovendien werden kinderen aangezet om deze uitspraken te doen. Hier is duidelijk sprake van uitlokking, met het gebruik van minderjarigen als verzwarende omstandigheid. Het Vlaams Belang overweegt dus klacht in te dienen tegen de Gentse schepen.”