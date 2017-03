Dag van de Zorg lokt 200.000 bezoekers

Brussel - De Dag van de Zorg heeft zondag naar schatting zowat 200.000 mensen getrokken. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar, zegt de organisatie.

Voor deze zesde editie van de Dag van de Zorg zetten zo’n 170 organisaties uit de zorgsector hun deuren open voor het grote publiek. De bedoeling is niet alleen om de sector bekender te maken, maar ook om de duizenden zorgverleners in de bloemetjes te zetten.

“We zijn tevreden over het aantal bezoekers”, zegt de organisatie zondagavond. Die was van oordeel dat de weergoden hen gunstig gezind waren. “Is het weer heel goed, dan trekken de mensen naar de terrasjes. Is het heel slecht, dan komen ze niet buiten.”

Grote publiekstrekkers waren zondag onder meer het AZ Delta in Roeselare en MedTech Flanders in Gent, een netwerk van 19 Vlaamse kmo’s dat zich toelegt op medische spitstechnologie. Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V) opende de dag zondag in MedTech.