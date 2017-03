Ook Novak Djokovic moet passen voor Miami

Na Andy Murray (ATP 1) moet ook Novak Djokovic forfait geven voor het Masters 1.000-tennistoernooi van het Amerikaanse Miami (hard/6.993.450 dollar), dat woensdag van start gaat. De Servische nummer twee van de wereld, de eindlaureaat van de voorbije drie edities van het Miami Open, kampt met een elleboogblessure en kan zijn titel dus niet verdedigen.

‘Nole’ won vorig jaar de titel in Miami door in de finale met twee keer 6-3 de maat te nemen van de Japanner Kei Nishikori. Bij de laatste vier had de Serviër de maat genomen van David Goffin (7-6 (7/5), 6-4).

“Ik verontschuldig me aan mijn fans en aan de mensen die al tickets kochten om me live aan het werk te zien. Jammer genoeg ben ik geblesseerd en kan ik niet deelnemen”, meldde Djokovic zondag op Twitter. Enkele dagen geleden nog ging hij verrassend onderuit in de achtste finales van het ATP-toernooi van Indian Wells, hij verloor in twee sets van de Australiër Nick Kyrgios. Ook op het BNP Paribas Open was Djokovic drievoudig titelverdediger.

Zaterdag al kreeg de toernooidirectie met de afzegging van ‘s werelds nummer één Andy Murray te maken, ook de Schot sukkelt met een elleboogblessure. Djokovic won het toernooi in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. In 2009 en 2013 stak Murray de toernooizege in Miami op zak.