Nederlandse politie spat fietser nat maar wil dat nu goedmaken

De politie van Scheveningen zet een opmerkelijk oproep op facebook. Ze zijn niet op zoek naar een overtreder of een getuige. Nee, ze zoeken een slachtoffer. Meer bepaald een fietser, die door een van hun patrouillewagens helemaal natgespat werd. En dat willen de agenten nu goedmaken.

Het incident gebeurde zaterdagavond om iets voor 22 uur, schrijft de politie op haar facebookpagina. Een patrouillewagen was op weg naar een spoedinterventie. In de Badhuiskade in Scheveningen reed de combi door een plas en kreeg een onbekende fietser een ongewenste douche.

“Onze excuses”, schrijft de politie. “Bent u dit geweest, dan mag u zich melden.”

De opmerkelijke post krijgt erg veel bijval op sociale media.