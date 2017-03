Elise (6) eerste meisje met Down in nieuwe Hema-folder

De 6-jarige Elise uit Delft schittert als nooit tevoren. Ze heeft dan ook een heus avontuur beleefd. De knappe dame mocht als eerste meisje met het syndroom van Down in de Hema-folder schitteren.

“Dat ze toevallig een chromosoom meer heeft dan de meeste anderen, maakt haar natuurlijk wat anders, maar ze is daardoor niet bijzonder. Ze is net als elk ander kindje ”, vindt haar mama Marianne. Toch was het Marianne zelf die Elise inschreef. “Ik zag op de Facebookpagina van Hema dat ze een meisje met het syndroom van Down zochten met de maat 116-122. Ik dacht: ‘acht wat leuk’. Dat schreef ik haar in.”

Waarom Hema plots zo’n opmerkelijke oproep doet? “We willen uitstralen dat we supernormaal zijn. Gewoon zoals de gemiddelde Nederlander. Dan moet je in de folder dat ook meenemen”, vindt woordvoerder Marry Jansen. Al is Jansen niet aan haar proefstuk zelf. Ook zij heeft een kindje met het syndroom van Down. Haar zoontje zou normaal al in 2002 figureren in de folder, maar werd op het laatste moment ziek, waardoor ze voor een ander jongetje moesten kiezen. “Ik vond het toen al een logische keuze om kinderen met Down ook te laten voorkomen in een reclame. Maar het heeft een poos geduurd voordat we het bewust hebben gedaan.”

“Elise zelf vond het geweldig. Het was voor haar een echt feestje om naar Amsterdam te gaan. Na school stapten we in de auto, reden daar naartoe en werd ze heerlijk opgetut. En samen dansen op muziek van K3 met andere meiden in een mooie jurk… dat is toch een droom van elk meisje van 6!”, besluit mama Marianne.