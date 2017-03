Minister Jo Vandeurzen bezoekt zorgcampus Beringen voor speciaal project

Beringen - Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft zondag een bezoek gebracht aan de zorgcampus Corsala in Beringen, waar in het woonzorgcentrum als een van de eerste Limburgse centra een “Tovertafel” in gebruik wordt genomen. “Dat is een speels product voor ouderen in de midden- tot late fase van dementie. Lichtprojecties op tafel zorgen voor interactieve spellen, die op hand- en armbewegingen reageren. Het stimuleert ouderen in zowel fysieke activiteit als sociale interactie”, aldus Hilal Yalçin (CD&V), OCMW-voorzitster in Beringen.

Het ministerieel bezoek in Beringen kadert in de ‘Dag van de Zorg’ om de welzijns- en zorgsector bij het grote publiek bekend te maken. Honderdzeventig organisaties uit de sector zetten hun deuren open.

De Tovertafel is een kastje dat boven de eettafel aan het plafond hangt. Daarin bevinden zich een beamer, infraroodsensoren, een luidspreker en een processor, die spellen aansturen en projecteren op de tafel. De bewoners merken het kastje nauwelijks op. Een voorbeeld van een spel is Bladeren, waarbij een windvlaag de tafel met bladeren bedekt en waarbij men met de hand de tafel kan proberen schoonvegen. Bij Strandbal is het mogelijk om een geprojecteerde bal over de tafel te laten rollen.

Minister Vandeurzen bezocht verder een assistentiewoning, een bewonerskamer in het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum en het dienstencentrum De Klitsberg.

