Burenruzie loopt uit de hand: overbuur aangereden

In Blankenberge hebben twee buren zware ruzie gehad, de aanleiding was uiterst banaal: met name een geparkeerde wagen. De gemoederen raakten op een bepaald punt zo verhit dat één van de betrokken zijn overbuur aanreed met zijn wagen, aldus het parket.

De woorvoerder meldt nog dat de man lichtjes gekneld raakte tussen de wagen en een muurtje. Hij moest naar het ziekenhuis voor verzorging, maar raakte niet ernstig verwond.

De aanrijder werd gearresteerd. Hij zal in snelrecht gedagvaard worden, het voertuig werd in beslag genomen.