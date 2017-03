170 organisaties zetten hun deuren open voor het grote publiek

Brussel - Zondag zetten zo’n 170 organisaties uit de zorgsector hun deuren open voor het grote publiek. Dat gebeurt naar aanleiding van de Dag van de Zorg, die aan zijn zesde editie toe is. De bedoeling is niet alleen om de sector bekender te maken, maar ook om de duizenden zorgverleners in de bloemetjes te zetten.

Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V) opende de Dag van de Zorg bij MedTech Flanders in Gent, een netwerk van 19 Vlaamse kmo’s dat zich toelegt op medische spitstechnologie. De minister benadrukte daar dat samenwerking op alle domeinen (overheden, ondernemers, gebruikers, mantelzorgers...) dé grote uitdaging voor de sector vormt. Nog meer samenwerken en innovatie op de werkvloer moet ook het werken in de zorgsector weer meer werkbaar maken.

“Het MedTech-netwerk is een voorbeeld van de manier waarop zeer gespecialiseerde kwaliteitskennis over de 19 kmo’s kan worden gedeeld. Dit voorbeeld biedt perspectieven voor de zorg- en welzijnsorganisaties, als oplossing voor de verspreiding van vele deeltijdse jobs in de sector”, luidt het. “Het is de ambitie om in de nabije toekomst met deze nieuwe mogelijkheden aan de slag te gaan, waardoor het delen van kennis en expertise of van faciliteiten en ICT voluit mogelijk zijn. Dit moet maken dat de kwaliteit en de dienstverlening in de zorg nog verder kunnen verbeteren. Tegelijk dragen deze ontwikkelingen bij tot het welbevinden van de zorg- en welzijnsverleners, én van de zorgvragers.”

