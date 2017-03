Onderzocht: wat gebeurt er echt met uw belastinggeld?

Niemand vindt het fijn om belastinggeld te moeten betalen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met die zuurverdiende centjes? Wat blijkt? Per 100 euro gaat er 10 euro naar de staat zelf om de parlementen, het koningshuis, de kabinetten en diens consultants, de ambassades, de overheidsdiensten, de regio’s en de gemeenten te financieren. Een pak meer dan in buurlanden, maar er is ook goed nieuws.

Per 100 euro gaat iets meer dan de helft naar pensioenen, de gezondheidszorg, kinderbijslag, werkloosheids- en ziekte-uitkeringen en sociale bescherming, zo blijkt uit een onderzoek dat De Tijd voerde. Daardoor geeft België jaarlijks zo’n 19.540 euro per inwoner uit. Dat is 3.308 euro meer dan in Duitsland en 1.566 meer dan in Nederland.

Voor onderwijs trekken we 12 euro per 100 euro belastinggeld uit, opnieuw meer dan in onze buurlanden. Opvallend genoeg kost ook de administratie rondom de belastingen heel wat. 1,15 procent van de belastingen gaat naar de administratie rondom het innen van datzelfde geld. Ook de ambtenarenlonen kosten ons heel wat, net als de subsidies aan ondernemingen, de lastenverlagingen en dienstencheques.

De openbare vervoersmaatschappijen kosten elke Belg 5% van zijn belastinggeld. Voor veiligheid hebben we ‘slechts’ 3,3% over. Cultuur sport en religie kosten ons 2 euro per 100 euro.