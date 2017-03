Muziekwereld diepbedroefd over dood van “echte pionier van de rock-’n-roll” Chuck Berry

De dood van Chuck Berry lokt emotionele reacties uit binnen de muziekwereld, die Berry ziet als een van de grondleggers van het rockgenre. De Britse rockgroep The Rolling Stones noemt Berry een “echte pionier van de rock-’n-roll, die een enorme invloed had op ons”.

“Chuck was niet enkel een briljante gitarist, zanger en performer, maar hij was vooral een ervaren vakman als songwriter. Zijn nummers zullen eeuwig blijven leven”, aldus The Rolling Stones nog in de mededeling. Rolling Stones-gitarist Ron Wood tweette bovendien dat “met het overlijden van Chuck Berry een einde komt aan een tijdperk. Hij was een van de besten en mijn inspiratie, een echt karakter”.

Ook Bruce Springsteen reageert bedroefd op de dood van Berry. “Chuck Berry was de grootste vakman, gitarist en pure rock-’n-rollschrijver die ooit heeft geleefd”, tweette The Boss, die Berry persoonlijk goed kende.

John Lennon postte een foto van zichzelf met Berry in 1972, met de tekst “Als je rock-’n-roll een andere naam zou moeten geven, zou die Chuck Berry zijn”. Zijn mede-ex-Beatle Ringo Starr tweette een quote uit Berry’s nummer “Rock and Roll Music”, dat The Beatles coverden op hun album “Beatles for Sale”: “Just let me hear some of that rock ‘n’ roll music any old way you use it. I am playing I’m talking about you.”

“Het begon met Chuck Berry. Hij heeft ons allemaal geïnspireerd. Het eerste album dat ik kocht was Chucks “Live at the Tivoli”, waarna mijn leven nooit meer hetzelfde was”, tweette ook Rod Stewart.

Brian Wilson, het creatieve brein achter de Beach Boys noemt Berry “een grote inspiratie. Hij zal worden gemist door iedereen die houdt van rock-’n-roll”.

“Chuck Berry liet blues en swing in elkaar opgaan in het fenomeen van de vroege rock-’n-roll. In de muziekwereld wierp hij een van de langste schaduwen. Bedankt Chuck”, schrijven The Jacksons op Twitter.

Het is slechts een greep uit de vele eerbetonen aan Berry. Ook onder meer Lenny Kravitz, Tom Fletcher van McFly, Slash van Guns N’ Roses, David Coverdale van Whitesnake, Charlie Daniels en Nikki Sixx van Mötley Crüe drukten hun bewondering en hun droefenis uit, en dat lijstje zal ongetwijfeld nog veel langer worden.

Chuck Berry overleed zaterdag op 90-jarige leeftijd.

(belga)