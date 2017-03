Zulte Waregem rijft tweede Beker van België binnen na penaltythriller tegen Oostende

Zulte Waregem heeft zaterdagavond in het Koning Boudewijnstadion de Beker van België gewonnen. In de finale tegen KV Oostende viel de beslissing pas na strafschoppen: na 120 minuten was een ware thriller op 3-3 geëindigd na onder meer een late strafschop in de tweede verlenging. In de strafschoppenepiloog werd het 2-4. Het is de tweede beker voor Essevee, dat Standard opvolgt en zo meteen ook het bijhorend ticket voor de groepsfase van de Europa League pakt.

Beide teams, respectievelijk de nummers vijf en drie na de reguliere competitie in de Jupiler Pro League, misten op defensief vlak enkele sterkhouders. Bij KVO kreeg William Dutoit in doel zoals verwacht de voorkeur op de pas herstelde Silvio Proto, Rozehnal en Godeau stonden centraal achterin. Bij Zulte Waregem was sterkhouder Derijck net op tijd fit geraakt na een knieblessure, op de flank kreeg Cordaro de voorkeur.

De naar schatting 35.000 opgedaagde toeschouwers zorgden voor een leuke sfeer in het Koning Boudewijnstadion. Dat inspireerde beide teams om er meteen vol voor te gaan. Het spel ging voor rust goed heen en weer, zonder dat een van beide ploegen dominant kon worden. Even paniek in de tent bij Essevee toen doelman Bossut net iets te veel tijd nam om de bal weg te keilen, waardoor Musona er bijna goed tussen zat maar het leer gaat via de Zimbabwaan in doeltrap. Het was wachten op de eerste uitschuiver van een van beiden en dat mag je letterlijk nemen. Baudry leek te gaan ontzetten maar schoof weg op het natte gras en zo kon Dimata alleen op weg naar doel. De 19-jarige Belgische spits twijfelde niet en knalde spijkerhard via de paal de 1-0 binnen.

Kopjes naar beneden bij Essevee? Neen, Zulte-Waregem kon meteen reageren. Dutoit kon niet anders dan een prima vrije trap van Cordaro tegen de paal te duwen maar had geen verhaal tegen de aanstormende Derijck: 1-1.

De bordjes in evenwicht na een eerste helft vol kansen en harde duels. Leye kreeg in een fel kopduel met Godeau een arm in het gezicht en de kapitein van Essevee moest met een bloedneus even naar de kant. Beide ploegen kregen elk nog een kans. Een vrije trap ging door de muur maar week af, waardoor Dutoit bijna aan de grond genageld stond maar met een armveeg kon hij het leer nog net in corner zwiepen. Aan de overkant haalde Musona laag uit en Bossut moest plat om de schuiver uit doel te ranselen.

Het eerste gevaar in de tweede helft kwam van Essevee maar Dalsgaard kopte een prima voorzet van Cordaro een half metertje naast doel. Oostende was echter de betere ploeg en kwam ook snel op voorsprong na alweer een heerlijke bevlieging van de jonge Dimata. Marusic was de halve defensie van Essevee te slim af en kon voorzetten vanop links, waarna Dimata de bal achter zijn steunbeen heerlijk in doel tikte: 2-1. Een doelpunt op zijn Ronaldo’s waar de aanwezige bondscoach zeker notie van nam...

Essevee moest alle zeilen bijzetten om een uppercut te voorkomen. Berrier combineerde mooi met Musona die na een een-tweetje bijna Bossut kon verschalken maar nog net Derijck ertussen zag komen. Dury greep in en voerde een dubbele wissel door met Coopman en Gueye in de plaats van Cordaro en Lepoint. En met succes: Coopman profiteerde optimaal van een dure fout tussen Dutoit en Marusic. De verdediger wilde het leer terugkoppen naar zijn doelman maar deed dat veel te zacht waardoor de pas ingevallen Coopman zomaar de bal in doel kon leggen: 2-2.

Coopman was even later opnieuw gevaarlijk: zijn lage voorzet belandde bij Kaya die ter hoogte van de stip vrij kon uithalen maar de Turkse Belg pegelde het leer net naast de kruising... Ook Vanderhaeghe wisselde en bracht Canesin voor de laatste twintig minuten. En ook dat loonde bijna meteen. Nadat Sammy Bossut zich aan de rand van de zestien tot driemaal toen met succes voor de bal smeet belandde de bal in een ware flipperkast tot bij de pas ingevallen Braziliaan, die echter over besloot.

Naarmate de tijd verstreek, werden steeds meer risico’s gemeden want een late tegentreffer kon fataal zijn. El Ghanassy kwam nog in de plaats van de weggedeemsterde Berrier. Uitblinker Dimata en Leye aan de overkant kwamen nog erg dicht bij de winning goal maar gescoord werd er niet meer en dus kregen we verlengingen.

Spanning troef in verlengingen

Een moegestreden Dimata werd al snel in de eerste verlenging naar de kant gehaald voor Akpala. Beide ploegen zaten echter door hun beste krachten heen, het niveau zakte en kansen bleven uit. Het enige wapenfeit te vermelden waard was een te hoog getrapte vrije trap van Leye. In de tweede verlenging nam de spanning alleen maar toe maar van mooie combinaties was geen sprake meer. Tot de grote Babacar Gueye in minuut 111 de 2-3 scoorde voor Zulte Waregem: een verre vrije schop belandde in het pak waar Gueye iedereen te slim af was en de bal staalhard in het dak van het doel knikte!

KVO trok nog met de moed der wanhoop op zoek naar de gelijkmaker en mogelijk verlengingen. Na handspel van een glijdende Dalsgaard mocht Musona echter nog een strafschop nemen en hij faalde niet: 3-3 en strafschoppen!

In die strafschoppenepiloog trapte Siani de eerste proper binnen, Derijck faalde evenmin: 1-1. Bossut stopte echter de zwak getrapte elfmeter van Canesin en Mühren knalde staalhard de 1-2 in het dak van het doel. Marusic faalde niet maar ook de nabeurt van Meité ging (hoog) tegen de touwen: 2-3. Toen ook Musona recht op Bossut trapte, mocht Hamalainen het afmaken: 2-4!