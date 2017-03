Rock-’n-roll-held Chuck Berry overleden

De legendarische rock-’n-roll-held Chuck Berry is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de politie van de Amerikaanse staat Missouri. Het levenloze lichaam van de zanger werd zaterdagmiddag gevonden in St. Charles, aldus de politie.

Charles Edward Anderson Berry Sr., zoals zijn naam voluit luidde, startte zijn carrière toen hij in 1952 werd uitgenodigd door de band Sir Johns Trio om hun zieke saxofonist te vervangen. Al snel nam Berry de leiding over van de band. Hij componeerde de songs samen met pianist Jonnie Johnson. Zijn eerste hit, in 1955, was ‘Maybelline’. In 1957 volgde met ‘School Day’ zijn tweede hitsingle. Een jaar later kwam ‘Johnny B. Goode’ uit.

Hij wordt beschouwd als de belangrijkste tekstschrijver van het rock-’n-roll-tijdperk en werd een van de eerste leden van de prestigieuze ‘Rock and Roll Hall of Fame’ in 1986. Op zijn 90ste verjaardag op 18 oktober 2016 kondigde Berry aan dat hij na bijna vier decennia weer een album had opgenomen. ‘Chuck’ moet normaal nog dit jaar verschijnen.