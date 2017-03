Sagan neemt leiding in WorldTour-ranking, Kwiatkowski is tweede

Brussel - Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) is de nieuwe leider in de WorldTour-ranking. De Slovaakse wereldkampioen, die zaterdag op de tweede plaats eindigde in Milaan-Sanremo, verdringt de Australiër Richie Porte (BMC) voor het eerst in 2017 van de eerste plaats. Ook de Pool Michal Kwiatkowski (Team Sky) heeft na zijn overwinning in La Primavera meer WorldTour-punten verzameld dan Porte, die de top drie vervolledigt.

Sagan schuift zeven plaatsen op, Kwiatkowski wint vijftien plaatsen. De regerende wereldkampioen verzamelde met twee ritzeges in Tirreno-Adriatico en tweede plaatsen in de Omloop het Nieuwsblad en Milaan-Sanremo 890 punten. De Pool van Team Sky heeft 70 punten minder. Porte staat met 812 punten nog net op het podium. Julian Alaphilippe rukt dankzij zijn podiumplaats in La Primavera op naar de vierde plaats in het WorldTour-klassement. De Fransman van Quick-Step Floors sprokkelde 785 punten.

Door de opmars van Kwiatkowski, Sagan en Alaphilippe zakt olympisch kampioen Greg Van Avermaet (598), zaterdag pas 21e, van de vijfde naar de achtste plaats. Tim Wellens (245) haalt nog net de top dertig.

In het ploegenklassement blijft BMC (2354) nipt leider voor Quick-Step Floors (2324) en Sky (2268). Lotto Soudal (861) moet opnieuw één plaats prijsgeven en is elfde.