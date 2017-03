Neutrale voetbalfans lopen niet warm voor bekerfinale

De bekerfinale tussen KV Oostende en Zulte Waregem lokte geen gigantische massa naar het stadion. Met respectievelijk 13.000 en 17.000 afgereisde fans is het Koning Boudewijnstadion verre van volledig gevuld. De neutrale toeschouwer staat niet te springen voor het duel tussen de twee subtoppers.

Met 50.093 zitplaatsten is het Koning Boudewijnstadion het grootste voetbalstadion in België. De twee West-Vlaamse ploegen slaagden er niet in de Heizel uit te verkopen. Naar verluidt is er, als we er nog de neutrale fans en uitgenodigden bijtellen, maar 35.000 man aanwezig. De vele lege plekken in het stadion vallen dan ook op. De sfeer lijdt er desondanks niet onder, de twee supportersclans maken er een echt voetbalfeest van.