Belgische ploegen tevreden ondanks uitblijven van resultaat in Sanremo: “Tactiek is uitgevoerd”

Met Tim Wellens als eerste renner van Lotto Soudal op een 18de plaats eindigden de roodhemden van de Nationale Loterij niet meteen vooraan. “Mijn ploeg heeft de tactiek perfect uitgevoerd”, liet Marc Sergeant achteraf optekenen. “Milaan-Sanremo is wellicht de moeilijkste klassieker om te winnen.” Ook Wilfried Peeters kon zijn jongens bij Quick Step Floors niets verwijten.

“De jongens hebben het plan uitgevoerd zoals we op voorhand besproken hadden”, lichtte Sergeant toe. “Dat volstond echter niet om mee te doen voor een goed resultaat. Peter Sagan reed alweer impressionant. Hij nam quasi de hele tijd Alaphilippe en Kwiatkowski op sleeptouw omdat hij wist dat hij de sprint van het uitgedunde peloton niet zou kunnen winnen. Alle drie hebben ze de voorbije weken heel sterk gepresteerd, ze zijn eenvoudigweg de beste renners van het moment.”

“De aanloop tot de Cipressa verliep relatief rustig, maar op die klim werd een verschroeiend tempo gereden waardoor alle aanvalspogingen strandden”, ging Sergeant verder. “Tim en Tony hebben gedaan wat ze moesten. Het is weinig renners gegeven om na het verschieten van een cartouche later in de finale opnieuw een poging te wagen. Milaan-Sanremo is wellicht de moeilijkste klassieker om te winnen. Tim is onze eerste renner in de uitslag; hij werd achttiende. Daar koop je uiteraard niets mee. Vanaf de vierde plaats kom je enkel snelle mannen tegen in de uitslag. Nu is het tijd voor de kasseiklassiekers waarin we goed gewapend moeten zijn. We kijken uit naar wat komen zal.”

Wilfried Peeters: “Gaviria liep zadelbreuk op vlak voor de Cipressa"

Quick-Step Floors blijft achter met een derde plaats voor Julian Alaphilippe en een vijfde stek voor Fernando Gaviria. “Ik kan mijn jongens niets verwijten”, liet ploegleider Wilfried Peeteres na afloop optekenen. “We hebben geprobeerd om te winnen, maar het is niet gelukt.”



“Iedereen heeft zijn werk perfect gedaan”, meent Peeters. “De tactiek is uitgevoerd zoals dat moest. Alleen hebben we op het eind een beetje pech met Gaviria, hij loopt een zadelbreuk op vlak voor de Cipressa. Een fietswissel was niet meer mogelijk, dan ben je verloren, dus moest hij verder zo’n zadel dat verwrongen zat. Dat kost wel een beetje krachten. Het is niet dat we onze tactiek daarom veranderd hebben, maar het was wel vervelend.”



“De opdracht was om op de Poggio mee te gaan met Sagan en te sprinten voor de winst”, vervolgde Peeters. “Dat is met Alaphilippe gelukt. Als je dan verliest van iemand die beter is, moet je niet klagen. Iedereen wist waar hij ging gaan. Wie hem klopte, ging winnen. Alaphilippe heeft geen fouten gemaakt, hij heeft goed gepokerd en op het einde de derde positie gehouden. Normaal zou hij de Ronde van Catalonië rijden, maar pas op het laatste moment hebben we de selectie voor Milaan-Sanremo veranderd en hem nog toegevoegd. Dat was een goede beslissing. Wie goed is, moet een goed programma kunnen rijden. We worden hier derde en vijfde. In de breedte is dat een mooi resultaat.”