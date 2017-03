Casteels houdt de nul in driepunter tegen rode lantaarn Darmstadt

Koen Casteels en VfL Wolfsburg hebben zaterdag op de 25e speeldag van de Bundesliga een 1-0 overwinning geboekt op rode lantaarn Darmstadt. Casteels stond, door de blessure van eerste doelman Benaglio, opnieuw een hele partij tussen palen en hield zijn netten schoon.

Voor Wolfsburg is de zege belangrijk in de degradatiestrijd. Het is nog maar de tweede keer dit seizoen dat het twee competitiewedstrijden op rij kan winnen.

Mario Gomez bracht die Wölfe in de toegevoegde tijd van de eerste helft met een rake kopbal op voorsprong. Na de pauze consolideerde de thuisploeg haar voorsprong. Voor Darmstadt is het al de achttiende nederlaag van het seizoen.

Wolfsburg blijft, ondanks de zege, veertiende in de stand. Het telt slechts drie punten meer dan Hamburg dat zestiende staat, een plek die op het einde van het seizoen barragewedstrijden voor het behoud inhoudt. Darmstadt staat laatste met vijftien punten, elf minder dan Hamburg.