Gezellige babyborrel

Bree / Kinrooi - Zopas organiseerde het gemeentebestuur van Kinrooi een babyborrel voor alle ouders die vorig jaar een gezinsuitbreiding vierden.

In De Stegel in Molenbeersel was het dan ook een drukte van jewelste. Burgemeester Jo Brouns had voor alle gezinnen nog een mooi prestentje in petto. “Omdat goed gevulde pampers behoorlijk kunnen doorwegen in de grijze container, willen we jullie met een geboortepremie van 50 euro voor elke baby een steuntje in de rug geven.” Tijdens een ontbijtbuffet stelden de gemeentelijke diensten die zich met kinderen en jeugd bezighouden voor aan alle aanwezigen.