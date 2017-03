Gülen “niet achter mislukte staatsgreep” volgens Duitse inlichtingendiensten

In tegenstelling tot wat Ankara stelt, zit de islamitische prediker Fethullah Gülen niet achter de -mislukte- staatsgreep van vorige zomer in Turkije. Dat heeft de baas van de Duitse buitenlandse inlichtingendienst (BND), Bruno Kahl, zaterdag in een gesprek met de pers verzekerd. Turkije “heeft op verschillende niveaus geprobeerd ons te overtuigen”, aldus de baas van de Bundesnachrichtendienst aan het weekblad Der Spiegel. “Maar tot dusver is het hen niet gelukt”.

Gülen zelf, die in ballingschap in de VS verblijft, heeft eveneens steeds enig aandeel in de putschpoging ontkend. De oud-vertrouweling van president Recep Tayyip Erdogan, nu diens aartsvijand, staat aan het hoofd van een beweging die de Turkse overheid bestempelt als FETO, acroniem voor Terreurorganisatie van de aanhangers van Gülen.

Volgens Kahl zouden de zuiveringsacties (in het leger, justitie, het onderwijs en de pers) die na de coup hebben plaatsgevonden, ook gebeurd zijn zonder coup, “maar dan misschien minder uitgebreid en minder radicaal”. Voor Erdogan was de putsch, aldus de BND-baas, “een welgekomen voorwendsel”.

Ook de theorie als zou de putsch door de Staat zelf zijn georganiseerd, vindt geen genade bij Kahl. “Een grote zuivering binnen het leger was al voor de putsch aan de gang. Daarom dacht een deel van de militairen dat snel een staatsgreep moest worden uitgevoerd vooraleer zij zelf aan de beurt waren”.