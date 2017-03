Lanakense ouders van slachtoffers terreuraanslag Brussel: “Nog altijd zo bang dat ze niet direct dood waren”

Lanaken - Amper 26 en 29 jaar oud waren ze, Sascha en Alexander Pinczowski. Broer en zus, samen op pad in Brussel op de noodlottige 22 maart 2016. Ze werden enkele van de dodelijke slachtoffers van de terreuraanslagen in Brussel. Bijna een jaar later doen hun ouders Marjan Pinczowski-Fasbender en Edmond Pinczowski hun verhaal.

“Normaal zou ik er gewoon bij zijn geweest toen het gebeurde. Als moeder had je dat ook liever gewild. Was ik er maar bij geweest. Ik ben nog altijd zo bang dat ze niet direct dood waren. Dat ze toch nog iets gemerkt hebben. Als ik erbij was geweest, ook al ga je allemaal dood, je kunt elkaar misschien nog vasthouden, iets zeggen”, steekt Marjan van wal tegen NRC. “We zijn later nog met de patholoog op de luchthaven gaan kijken waar ze stonden toen het gebeurde. Er waren daar niet veel mensen omgekomen. Zeven maar. De patholoog legde uit dat onze kinderen er niets van meegekregen hebben. Ze stonden er met hun rug naartoe”, gaat Edmond verder.

“Ik had mijn zoon aan de telefoon op het moment dat het gebeurde en op een gegeven moment viel zijn stem weg, maar niet met een schreeuw of een gil. Hij viel gewoon weg. Ik hoorde een vreemd geluid, vallend glas dacht ik, en later dacht ik: het waren die plafondtegels die wapperend naar beneden kwamen. Ik gaf de telefoon terug aan Marjan, want het was haar telefoon, en ik zei: volgens mij heeft hij dat ding in een put gegooid. Toen is zij gaan wandelen en ik ben naar mijn werk gegaan. Tien minuten later hoorden we dat er een aanslag was geweest.”

Facebook

“De mensen met wie ik in het bos liep zeiden: zullen we teruggaan? Ik zei: nee, niks aan de hand. We hebben acht jaar in een hotel op Frankfurt Airport gewoond en er was altijd wel wat. Thuis heb ik de televisie aangezet en ik zag al die mensen die naar buiten renden, bij de incheckbalie van Delta vandaan, en onze kinderen vlogen met Delta. Ik heb Ed gebeld en gezegd: misschien moet je toch naar huis komen. We zijn om een uur of elf die kant uit gereden, met de hond. We zeiden tegen elkaar hoe leuk het was dat de kinderen vanavond weer thuis zouden zijn. Er werd gezegd: kom niet naar Brussel, zeker niet naar de airport. Dus we hebben vrienden van ons in Tervuren gebeld en gevraagd of we bij hen mochten blijven tot we de kinderen konden ophalen. In de auto las ik op Facebook allemaal meldingen van I’m safe en ik dacht: verdomme, waarom zetten zij dat er niet op. Okay, misschien waren ze hun telefoon kwijt. Maar dan vraag je toch de telefoon van iemand anders?Om een uur of twaalf hoorden we dat er in een van de hotels een crisiscentrum zou worden ingericht. Daar zijn we naartoe gegaan. Er was bijna niemand.”

“Het drong allemaal niet goed tot me door. Ik was in shock, achteraf. We wisten niet... we begrepen niet… We waren maar met een paar mensen en we hebben daar tot een uur of zes, zeven gezeten. De mensen van het identificatieteam vroegen ons een antemortem-document te helpen opmaken. Zij zeiden: de situatie is ernstig, maar er is altijd hoop. Achteraf, ook in het kader van wat de patholoog ons verteld heeft, gaan we ervan uit dat ze toen al wisten dat onze kinderen dood waren. De patholoog zei: wij wisten die middag al wie het waren.”