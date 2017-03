Van 8 naar 3 provinciale kiesdistricten

Brussel -

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de hervorming van de provinciale kiesdistricten. In Limburg blijven er van de huidige acht districten in 2018 nog drie over. Alles heeft te maken met de afbouw van de provincies en de provincieraden. Bij de lokale en provinciale verkiezingen op 14 oktober volgend jaar zullen er nog maar half zoveel provincieraadsleden te verkiezen zijn.