Herinneringsbos voor slachtoffers crash MH17

BRUSSEL - In het Nederlandse Vijfhuizen, dicht bij Schiphol, is zaterdagochtend gestart met de aanleg van een herinneringsbos van het Nationaal Monument M17. Voor elk van de 298 slachtoffers van de vliegramp wordt een boom geplant. De boom voor de omgekomen piloot van Malaysia Airlines werd zaterdag als eerste geplant. Nabestaanden komen zaterdag zelf naar de plek om de rest van de bomen te planten en ook volgende week worden nog bomen neergezet.

De aanleg van het bos werd zaterdag voorafgegaan door een korte ceremonie die werd bijgewoond door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, de ambassadeurs van Maleisië en Australië en de topman van Malaysia Airlines.

Volgens Koenders is nog steeds niet te bevatten dat vlucht MH17 werd neergehaald. Volgens hem symboliseert elke boom een leven dat werd “gestolen”.

De plek voor het Nationaal Monument is gekozen omdat het dicht bij de plek is waar de slachtoffers hun reis begonnen. Het herinneringsbos met zes soorten bomen krijgt de vorm van een lint. In het hart komt een amfitheater en een gedenkteken. Bij elke boom komt de naam van een slachtoffer. Rondom het bos komen zonnebloemen te staan.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok vanaf Schiphol en werd neergeschoten boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders en zes Belgen, kwamen om het leven.

Het Nationaal Monument MH17 wordt op 17 juli officieel onthuld, precies een jaar na de crash.

(belga)