NBA. IJzersterke Harden kan nederlaag Houston niet verijdelen

James Harden was vrijdagavond andermaal op de afspraak bij de Houston Rockets. Op verplaatsing bij New Orleans tekende de man met de karakteristieke baard voor 41 punten, 14 rebounds en 11 assists, goed voor zijn achttiende triple double van het seizoen. Toch volstond het niet voor de zege.

New Orleans trok voor eigen publiek met 128-112 aan het langste eind. Solomon Hill leidde de Pelicans, in afwezigheid van All Star DeMarcus Cousins, naar de zege met 30 punten, een persoonlijk record. Ook Anthony Davis had met 24 punten en 15 rebounds een ruim aandeel in de overwinning.

Houston is, samen met Golden State en San Antonio, al zeker van een ticket voor de play-offs. De Rockets totaliseren 47 zeges en 22 nederlagen en staan daarmee derde in de Western Conference. New Orleans won vrijdag voor de 28e keer (tegen 41 nederlagen). De Pelicans staan twaalfde in het westen (top 8 mag naar play-offs).

Uitslagen van vrijdag:

Philadelphia - Dallas 116-74

Washington - Chicago 112-107

Brooklyn - Boston 95-98

Detroit - Toronto 75-87

New Orleans - Houston 128-112

Miami - Minnesota 123-105

Phoenix - Orlando 103-109

LA Lakers - Milwaukee 103-107

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division:

1. Boston 44 25 0.638

2. Toronto 40 29 0.580

3. New York 27 42 0.391

4. Philadelphia 25 43 0.368

5. Brooklyn 13 55 0.191

Central Division:

1. Cleveland 45 22 0.672

2. Indiana 35 33 0.515

3. Milwaukee 34 34 0.500

4. Detroit 33 36 0.478

5. Chicago 32 37 0.464

Southeast Division:

1. Washington 42 26 0.618

2. Atlanta 37 31 0.544

3. Miami 34 35 0.493

4. Charlotte 29 39 0.426

5. Orlando 25 45 0.357

WESTERN CONFERENCE

Northwest Division:

1. Utah 43 26 0.623

2. Oklahoma City 39 29 0.574

3. Denver 33 35 0.485

4. Portland 30 37 0.448

5. Minnesota 28 40 0.412

Pacific Division:

1. Golden State 54 14 0.794 (y)

2. LA Clippers 40 29 0.580

3. Sacramento 27 41 0.397

4. Phoenix 22 47 0.319

5. LA Lakers 20 49 0.290

Southwest Division:

1. San Antonio 52 15 0.776 (x)

2. Houston 47 22 0.681 (x)

3. Memphis 39 30 0.565

4. Dallas 29 39 0.426

5. New Orleans 28 41 0.406

(x) = geplaatst voor play-offs

(y) = winnaar van divisie

Programma van zaterdag:

Oklahoma City - Sacramento

Atlanta - Portland

Charlotte - Washington

LA Clippers - Cleveland

Chicago - Utah

Memphis - San Antonio

Denver - Houston

Golden State - Milwaukee