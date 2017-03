Sock houdt Nishikori uit halve finales in Indian Wells, Russische finale bij vrouwen

Op het tennistoernooi van Indian Wells heeft de Amerikaan Jack Sock verrassend de Japanner Kei Nishikori, het nummer vijf van de wereld, uitgeschakeld. En bij de vrouwen wordt de finale een Russisch onderonsje tussen Svetlana Kuznetsova en Elena Vesnina.

Sock (ATP 18) plaatste zich vrijdag voor de halve finales. De Amerikaan versloeg voor eigen volk het Japanse vierde reekshoofd Kei Nishikori (ATP 5) in drie sets. Het werd 6-3, 2-6 en 6-2 na 1 uur en 49 minuten tennis.In de halve finales neemt Sock het op tegen Roger Federer (ATP 10). De Zwitser hoefde in zijn kwartfinale niet in actie te komen. De Australiër Nick Kyrgios (ATP 16) gaf immers ziek forfait.

Kei Nishikori Foto: Photo News

Het is de eerste keer dat de 24-jarige Sock de laatste vier haalt op een Masters 1.000-toernooi, de categorie net onder de grandslams. In de onderlinge duels leidt de 35-jarige Federer, viervoudig winnaar in Indian Wells, met 2-0 tegen Sock.

De tweede halve finale gaat tussen de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 23) en de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 3).

Russinnen Svetlana Kuznetsova en Elena Vesnina strijden om titel

De finale bij de vrouwen wordt een Russisch onderonsje tussen Svetlana Kuznetsova (WTA 8) en Elena Vesnina (WTA 15). Vesnina stootte als eerste door naar de finale. Zij klopte de Française Kristina Mladenovic (WTA 26) met 6-3 en 6-4. Aansluitend was Kuznetsova met 7-6 (7/5) en 7-6 (7/2) te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3).

Svetlana Kuznetsova Foto: AFP

De 31-jarige Kuznetsova en de 30-jarige Vesnina speelden al twee keer tegen elkaar. In 2014 was Kuznetsova op het gravel van het Portugese Oeiras met 6-3, 6-1 de beste. Bij hun eerste ontmoeting, in 2009 op hardcourt in Dubai, won Vesnina met 6-4, 3-6 en 6-0.

Voor Svetlana Kuznetsova is het haar derde finale in Indian Wells. In 2007 verloor ze van de Slovaakse Daniela Hantuchova, een jaar later botste ze op de Servische Ana Ivanovic. Op haar erelijst staan zeventien toernooizeges, waarbij twee grandslams (US Open 2004 en Roland Garros 2009).

Elena Vesnina moet het voorlopig stellen met twee titels, behaald in 2013 in Hobart en Eastbourne. De Russin bereikt voor het eerst de finale van een Premier Mandatory, de categorie net onder de grandslamtoernooien.