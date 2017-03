“We sluiten niemand uit”

Leopoldsburg -

In Leopoldsburg geeft nu zondag de Turkse cultuurvereniging ‘Rumi’ met een opendeurdag de aftrap in haar atelier op de Diestersteenweg. Inclusief een cursus voor draaiende derwisjen. “We verdiepen ons in beeldende kunstvormen en muziekstijlen uit de Europese en Ottomaanse cultuur. En iedereen is welkom”, zegt Fetih Feytullah Coskunsu.