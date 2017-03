VIDEO. Inbrekers op de vlucht voor loeiend alarm in Sint-Truiden

Sint-Truiden - Electrozaak Neven in Ordingen heeft vrijdagnacht opnieuw inbrekers over de vloer gehad. “Bijna zeker gaat het om dezelfde bende als vorige keer. Deze keer zijn ze op de vlucht geslagen door het alarm. In februari konden ze wel hun slag slaan. Een stapel dozen belemmerde toen de werking van de detector”, zegt eigenaar Michel Neven. De hele inbraak is vastgelegd op digitale camerabeelden.

Opnieuw drongen de inbrekers via de achterliggende weide de achterzijde van de electrowinkel binnen. Ook nu knipten ze de omheining door. Eigenaar Michel Neven werd om 2.30 uur gewekt door de alarmcentrale. “Ik ben meteen naar de zaak gereden. Net als de vorige keer was de poort aan de straatzijde met verschillende stevige kabelbinders dichtgestript, zodat ik niet direct naar binnen kon. Ook via de trap en de deur lukte het niet omdat hun poging om het slot naar de winkel uit te boren mislukt was. De boor brak in het slot. De deur van het magazijn had het wel begeven door het gebruik van een zware koevoet. Eens ze in het magazijn binnen waren, stonden ze voor een nieuwe hindernis: een metalen hek. Dat schermt de opgeslagen stock af en de alarminstallatie trad in werking.”

Meteen staakten de inbrekers hun strooptocht. De drie sloegen snel op de vlucht. “Ze droegen alle drie rugzakken. Waarschijnlijk wilden ze gsm’s en fototoestellen buitmaken. Er werd uiteindelijk niets gestolen, maar de materiële schade aan de deuren loopt al snel op tot een paar duizend euro”, weet Neven.