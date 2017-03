“28 kilo kwijt door meer te eten”

Meeuwen-Gruitrode - Het gezin Verslegers-Bringmans uit Gruitrode – papa Robert (45), mama Inge (33), grote broer Rikkie (6) en tweeling Yannic en Thys (5) – leeft dankzij een nieuwe eetplan van de diëtiste gezonder dan een jaar geleden, met veel meer groente en fruit. In totaal zijn ze ook 40 kilo lichter. “En we zijn niet eens op dieet, we eten nog frieten en chocolade. De diëtiste past onze eetgewoonten stap voor stap aan, op maat van ons gezin.”

Robert Verslegers is liefhebber van brood (“Ongelooflijk veel at ik ervan”) en suikerwafels. Hartritmestoornissen maakten een andere levensstijl noodzakelijk. Met succes: hij viel al 12 kilo af. Inge Bringmans was verslingerd aan chocolade, at maar twee keer per dag (“Geen tijd, met drie kinderen) en nooit melkproducten. Na de vele dieethypes, die haar gewicht alleen maar deden jojoën, geloofde ze er niet meer in. Maar een diëtiste heeft hun leven in een jaar tijd gezonder gemaakt. “Ze is onze coach. Ons eetplan wordt telkens aangepast, traag en stelselmatig: een sneetje brood minder bijvoorbeeld. Dat is totaal anders dan zo’n streng dieet van een paar weken”, zegt Inge.

Op maandagavond roept mama iedereen rond de tafel voor het weekmenu. “Iedereen mag zeggen wat hij graag wil eten: bloemkool, koude schotel... Dan stel ik het boodschappenlijstje op. Zo heb ik altijd alles in huis. Vroeger maakten we nooit groenten die we niet graag hadden. Intussen eet iedereen boontjes. Rikkie was een grote vleeseter, maar intussen voelt hij zelf al dat hij fitter is dankzij meer groentjes. Yannic en Thys waren moeilijk aan tafel. Nu niet meer. Ze proeven alles, en ze vragen heel bewust naar fruit en groenten. De kinderen zijn trouwens een keer mee geweest naar onze diëtiste. ”

Voor Inge is de voedingsbegeleiding een enorme opluchting en steun. “Ik moet meer eten: zes keer per dag, drie keer per dag zuivel en drie stukken fruit. Ik heb minder zin in zoet. Maar ik eet nog chocolade hoor, af en toe. Op feestjes geniet ik gewoon van taart. Daarna heb ik niet het gevoel dat ik vijf dagen moet diëten. Ik ben al 28 kilo kwijt in een jaar en ik val nog steeds af. Ons eetplan is zopas opnieuw aangepast. De kinderen zijn wat groter en nu hebben we meer tijd voor beweging. Dat is het fijne aan samenwerken met onze diëtiste. Ze zoekt naar struikelblokken en die worden één na één weggewerkt.”