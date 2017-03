Meisje wordt bijna verkracht op straat, autobestuurder grijpt in

De Londense politie heeft beelden vrijgegeven van een poging tot verkrachting, eerder deze maand. Een man volgde een 22-jarig meisje toen die van de bus stapte in Dagenham, in het Oosten van Londen. Op de beelden is te zien hoe hij haar langs achter aanvalt, haar op de grond duwt en zijn broek openmaakt.

De verkrachtingspoging liep gelukkig goed af voor de jonge vrouw, die zichzelf verdedigde en haar belager met alle macht van zich af probeerde te houden. Een voorbijrijdende auto merkte het gevecht op en hoorde de vrouw schreeuwen. Op de beelden is te zien hoe een auto voorbijrijdt, maar plots achterwaarts terug in beeld komt en stopt om zo te kunnen zien wat er gaande is. Op dat moment stopt de belager zijn aanval en neemt hij uiteindelijk de benen. Het meisje stapt daarna af op de auto die haar redde.

Volgens de politie is de jonge vrouw geschokt door wat haar is overkomen. Er werd nu een foto vrijgegeven van de vermoedelijke dader: een blanke dertiger met een baard. “We willen weten wie de man op de bewakingsbeelden is en we roepen getuigen op om zich kenbaar te maken”, aldus een politie-inspecteur.