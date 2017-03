Bellen achter het stuur: de baas ziet u dankzij nieuwe app

“Gelieve uw telefoon neer te leggen.” Die aanmaning krijgen chauffeurs van een transportbedrijf uit de Noorderkempen als ze bellen achter het stuur, dankzij een app die het telefoongebruik controleert.

De app heet ‘Freeedrive’ en DBT Logistics in Kalmthout is het eerste bedrijf in ons land die hem gebruikt. Ook De Lijn toont interesse. Hoe werkt het? Als een chauffeur in zijn truck stapt, maakt de gsm contact met een toestel in de cabine en wordt de app geactiveerd. “Wie belt, krijgt een stem te horen. Gelieve uw telefoon neer te leggen, alstublieft. De stem houdt niet op zolang de chauffeur de gsm in zijn hand heeft”, zegt zaakvoerder Chris Delcroix. Na elke rit geeft de app de chauffeur een score. Die is laag als je hebt gebeld, en ook de baas krijgt die score te zien. “Onze chauffeurs zijn vaak jonge gasten die veel met sociale media bezig zijn. Wij willen hen zo op hun verantwoordelijkheid wijzen”, vertelt Delcroix.

Zo werkt het: